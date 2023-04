Lazio, Sarri: «Presi 3 punti importanti, ma la corsa Champions…». Ecco le parole del tecnico dei biancocelesti, attualmente secondi

Ai microfoni di DAZN, Maurizio Sarri ha parlato della corsa alla qualificazione della prossima Champions dopo Monza Lazio, con il Milan coinvolto. Ecco le sue parole:

LE PAROLE – «Questa è una squadra che prima o poi ti fa soffrire durante la partita, è inevitabile. Abbiamo fatto una buona partita, non mi è piaciuta la gestione finale ma per 80 minuti abbiamo fatto un’ottima gara. Abbiamo preso 3 punti importanti in una corsa che è ancora molto lunga, ci sono ancora 30 punti in palio. Non era impossibile un mese fa e non è facile adesso»