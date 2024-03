Lazio Milan, Di Bello non ci sta: l’arbitro prende posizione sui social

Lazio-Milan, l’arbitro Di Bello non ci sta e interviene sui propri profili social: il messaggio del direttore di gara

Dopo giorni di silenzio, anche Marco Di Bello è tornato a parlare sui social dopo le polemiche che hanno seguito la sconfitta della Lazio contro il Milan, sottolineando le sue 161 gare in massima serie.

L’arbitro ha poi usato come sottofondo la canzone “Zitti e buoni” dei Maneskin, forse per mettere a tacere le polemiche che, però, sono destinate a continuare ancora a lungo. Difficilmente le polemiche si placheranno facilmente: nel frattempo il direttore di gara è stato fermato per un mese.