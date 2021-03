L’avversario – Sampdoria: mister Ranieri traccia la strada da seguire

La Sampdoria ha archiviato la vittoria contro il Torino e inizia a pensare al prossimo turno con il Milan. Ranieri riflette sul modulo migliore per i blucerchiati

La Sampdoria si è avvicinata all’obiettivo salvezza dopo la vittoria contro il Torino. Gli uomini di Claudio Ranieri sono chiamati ora ad arrivare a quota 40 punti il prima possibile e a regalare qualche soddisfazione ai tifosi, magari a cominciare dal prossimo impegno con il Milan.

Il tecnico romano sta cercando di plasmare i blucerchiati secondo la propria idea di gioco: compattezza difensiva; centrocampo molto vicino alla retroguardia, con l’obiettivo di schermare la manovra e di arrivare prima sulle seconde palle; esterni che sfruttino la velocità e ripartano in contropiede; attaccanti tecnici che possano creare pericoli anche se spalle alla porta o se isolati. Per farlo sembra che mister Ranieri abbia deciso di utilizzare il 4-4-2 o il 4-4-1-1, abbandonando la difesa a tre utilizzata in alcuni match, con l’intento di schierarsi a specchio.