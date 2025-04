Lautaro salta Milan Inter: i suoi numeri nel derby! Perdita per Inzaghi

Lautaro salterà l’andata della semifinale di Coppa Italia, non ci sarà in Milan-Inter. Questi i numeri dell’argentino nel derby

Il Milan avrà un pensiero in meno nel derby di andata contro l’Inter, Lautaro Martinez non ha recuperato dall’infortunio e salterà la semifinale in programma questa sera. Per Simone Inzaghi una perdita non indifferente.

L’argentino da quando è in Italia ha giocato 19 partite contro i rossoneri, nelle quali ha messo a segno 9 gol e 4 assist. Gare in cui sono arrivate 11 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.