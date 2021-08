Lautaro Martinez, Paratici lo vuole al Tottenham se Kane va via

Nella corsa all’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez si è inserito anche Paratici che vorrebbe portarlo al Tottenham

Il futuro di Lautaro Martinez rimane ancora avvolto nell’incertezza: l’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2023, non è ancora stato trovato, e le voci sull’interesse di numerosi top club europei non cessano di circolare. Secondo Sky Sport, per l’attaccante argentino potrebbe aprirsi una nuova pista dall’Inghiterra.

La volontà dell’Inter, chiaramente, è quella di tenere il giocatore. È arrivata un’offerta dall’Atletico Madrid che non è stata presa in considerazione, ci sono stati discorsi aperti anche con l’Arsenal nell’ambito delle chiacchierate per Bellerin. Per quanto riguarda Lautaro ci può essere in futuro un inserimento del Tottenham, che segue il giocatore ed è alle prese con la questione Harry Kane, ancora non tornato ad allenarsi e che vuole lasciare il club: gli Spurs potrebbero poi virare sull’argentino, anche se il contratto in scadenza nel 2023 lascia tranquilla l’Inter.