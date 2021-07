Laudisa: «Vlasic vuole il Milan ma i rossoneri hanno in mente l’alternativa»

Laudisa ha spiegato come Nikola Vlasic voglia solo il Milan ma se l’affare non dovesse andare in porto i rossoneri vireranno su Ziyech

Carlo Laudisa, intervenuto sul proprio canale Youtube, ha fatto il punto sulla questione trequartista in Casa Milan:

«Vlasic vuole il Milan, ma il CSKA Mosca ha ricevuto un’offerta importante dallo Zenit. Ora in via Aldo Rossi devono elaborare una strategia in tempi brevi. Paolo Maldini comunque ha un jolly, cioè Hakim Ziyech del Chelsea. Il Milan si sta muovendo con cautela e lo prenderebbe in prestito».