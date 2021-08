Laudisa: «Milan Pellegri, si può chiudere in 24 ore. La situazione»

L’esperto di mercato Carlo Laudisa fa il punto sulla situazione di Pietro Pellegri per il Milan. Le sue parole sui social

La pista Pietro Pellegri si infiamma sempre di più per il Milan. L’attaccante del Monaco è il profilo che intriga di più la dirigenza rossonera, che oggi ha incontrato l’agente Giuseppe Riso. Incontro positivo, come scrivo Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport: «Summit positivo per Pellegri al Milan. Vicinissima l’intesa con il Monaco: in 24 ore si può chiudere l’accordo per un prestito con diritto di riscatto.»