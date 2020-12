Laudisa: «Il Milan tiene d’occhio il bilancio, ma Ellliott ha la disponibilità…»

Intervenuto ai microfoni della Radio Sportiva, Carlo Laudisa ha parlato del calciomercato del Milan. Ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni della Radio Sportiva, Carlo Laudisa ha parlato del calciomercato del Milan. Ecco le sue parole: «Elliott ha sicuramente la disponibilità per poter intervenire sul mercato, ma non dimentichiamo che la società è sempre sotto la lente della UEFA, c’è un rosso di bilancio che consiglia prudenza. Simakan è il nome più evidenza per rinforzare la difesa, come vice Ibrahimovic si parla di Scamacca, Edouard e Jovic».