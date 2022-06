L’Atalanta riscatta Demiral ma può venderlo: su di lui il Newcastle

L’Atalanta ha preso una decisione sul futuro di Demiral: i nerazzurri lo riscateranno, ma occhio al Newcastle

Si scioglie il nodo Demiral. Dopo le notizie degli ultimi giorni, che vedevano l’Atalanta non ancora sicura della decisione, e delle scorse ore, in cui si dava la deadline per questa sera, arriva la decisione della Dea. Secondo quanto riportano molte figure esperte di mercato, la Dea ha deciso di riscattare Demiral dalla Juve per la cifra pattuita di 20 milioni di euro.

Probabile però che il turco non resti a Bergamo. Su di lui è piombato il Newcastle che lo considera un’alternativa valida a Sven Botman, che ha dato la priorità al Milan.