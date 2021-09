Laporta: «Superlega viva, la Uefa non può fare nulla»

Laporta (presidente Barcellona): «Superlega viva, la Uefa non può nulla». Le dichiarazioni del numero uno blaugrana

Intervistato dal programma Onze, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato in questi termini del progetto Superlega.

«Il progetto Superlega è ancora vivo, tutte le pressioni e i tentativi di sanzioni sono andati a vuoto. Molti club ci dicono di andare avanti perché conviene anche a loro. Non c’è niente che la UEFA possa fare per impedire che il progetto continui. Hanno chiuso le pratiche avviate e le sanzioni contro i club inglesi sono rimaste senza effetto. Sarà una competizione molto allettante, la più allettante al mondo, in cui i club ne trarranno grande vantaggio».