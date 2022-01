La Roma su un ex obiettivo rossonero, lo vuole Mourinho

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mourinho avrebbe messo gli occhi su Lucas Vazquez del Real Madrid, Ancelotti fa muro

Non si ferma il calciomercato della Roma che, dopo gli acquisto di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, è a lavoro anche per la prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, José Mourinho avrebbe già fatto il nome di Lucas Vazquez del Real Madrid a cui i giallorossi potrebbero offrire lo stipendio che percepisce in Spagna.

Lo spagnolo può ricoprire tutta la fascia destra, sia come esterno offensivo che come terzino, e ai Blancos non dispiacerebbe venderlo. A fare muro, però, Carlo Ancelotti che ha fatto sapere al presidente Florentino Perez di non gradire un’ipotetica cessione di Vazquez.