La Juve traballa con Szczesny: rimpianto Donnarumma?

La Juve fatica in questo avvio di stagione. Complice di queste complicazioni è il portiere Szczesny, reo di errori determinanti.

La Juventus traballa. Uno dei motivi di questa falsa partenza dei bianconeri è senza dubbio il portiere Szczesny. Nel suo editoriale su La Stampa, Antonio Barillà è intervenuto sul mancato arrivo di Donnarumma a Torino che, secondo alcuni tifosi juventini, è un rimpianto.

«Unica cosa insensata, alla Continassa, sarebbe pentirsi per Donnarumma: un ingaggio da 12 milioni – tale era la richiesta – sarebbe stato poco virtuoso in un momento di crisi, sproporzionato nonostante la bravura di Gigio e minaccioso per gli equilibri di spogliatoio, dovendosi calcolare le ovvie richieste di aumento. La Juve avrebbe fatto un altro passo lungo e senza nemmeno certezze a lungo termine».