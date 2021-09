Psg, Donnarumma: «Felice ed emozionato, il Milan è il passato»

Debutto con clean sheet per Donnarumma con il Psg, ecco le sue dichiarazioni al termine della partita contro il Clermont

Debutto con clean sheet con il Psg contro il Clermont per Donnarumma, impegnato quasi esclusivamente nel primo tempo: attento su Dossou, graziato da Hamel e aiutato dalla difesa sulle incursioni di Allevinah. Quanto basta per chiudere da imbattuto la sua prima volta con i parigini. Ecco le sue parole al termine della gara:

«La prima partita è sempre speciale – ha raccontato Gigio nel post partita-, ottimo risultato e grande prestazione. L’abbiamo preparata bene. Ringraziamo i tifosi che ci hanno dato un supporto incredibile. Sono emozionato per il mio debutto, perché siamo una grandissima squadra. Il Milan è il passato, adesso mi godo il Paris. Sto bene qua, sono contento e la squadra mi ha accolto bene. Cerchiamo di vincere più partite possibili e fare contenti i tifosi perché ci danno un supporto incredibile”. Un pensiero in linea con le parole espresse attraverso il suo account Instagram: “Grazie a tutti i tifosi per il supporto al mio debutto, è stato fantastico giocare di fronte a voi! 5 vittorie su 5, allez Paris!»