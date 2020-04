La dieta dei giocatori del Milan: parla il nutrizionista

In un video diffuso su Facebook, il nutrizionista rossonero, dott. Avaldi, parla della dieta che seguono i giocatori del Milan a Milanello.

Nel calcio moderno, un atleta va seguito a tutto tondo e la dieta assume sempre più un aspetto fondamentale, non soltanto per, banalmente, evitare di ingrassare ma anche per riuscire a rendere al meglio nella propria performance sportiva.

A riguardo di ciò, il nutrizionista del Milan, il dott. Francesco Avaldi, in un video su Facebook, parla di come si alimentano i rossoneri nel corso della giornata, a cominciare dalla colazione che, come sottolinea Avaldi, è il pasto più importante della giornata.

Questa l’intervista completa: