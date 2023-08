Krunic titolare in Monza Milan? Il mercato può aspettare: cosa ha deciso Pioli in vista della sfida di questa sera

Questa sera il Milan scenderà in campo a Monza per la sfida valevole per il Trofeo Silvio Berlusconi. Sono da poco uscite le formazioni ufficiali della gara dell’U-Power Stadium.

Pioli ha deciso di schierare titolare Rade Krunic: il centrocampista, nonostante le sirene di mercato che si fanno sempre più insistenti e che lo vorrebbero al Fenerbahce, guiderà il centrocampo del Milan.