Krunic Milan: proseguono le trattative per il rinnovo! Le ultime. Dopo il no a Fenerbahce e Lione, si passa al prolungamento del contratto

Rade Krunic è ora fermo ai box per una lesione del bicipite femorale, ma questo non impedisce al giocatore e ai suoi agenti di proseguire con le trattative per il rinnovo del contratto con il Milan.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’opzione del rinnovo arriva dopo il no a Fenerbahce e Lione, che hanno corteggiato il centrocampista, in scadenza di contratto nel 2025, a lungo.