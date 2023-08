Krunic via dal Milan? Il club lo considera importante, ma lui... ULTIME

Krunic via dal Milan? Il club lo considera importante, ma lui… Le ULTIME sul futuro del centrocampista bosniaco

Sono giorni di fuoco per quanto riguarda Rade Krunic. Il centrocampista è finito nel mirino del Fenerbahce, che gli ha messo sul tavolo un’offerta molto importante dal punto di vista economico.

Come riportato da Sky Sport, il Milan lo considera un giocatore importante per il presente e per il futuro, ma il giocatore sembra orientato a prendere in considerazione questa offerta. Si attendono sviluppi.