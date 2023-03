Jolly Krunic: i numeri del bosniaco in rossonero

Tra i protagonisti dell’ultimo periodo del Milan c’è sicuramente Rade Krunic. Un jolly per la squadra e per Pioli, i numeri

Tra i protagonisti dell’ultimo periodo del Milan c’è sicuramente Rade Krunic. Un jolly per la squadra e per Pioli, i numeri:

come riportato da Calciomercato.com in stagione ha messo insieme 20 presenze e in Champions ha giocato 5 volte su 7 dall’inizio (trovando anche il gol nella gara decisiva contro il Salisburgo). Ha giocato da esterno contro il Napoli, sulla trequarti contro la Juve e sulla mediana nell’ultimo periodo, per sostituire l’infortunato Bennacer. Nella serata più importante, a Londra contro il Tottenham, Pioli ha puntato su di lui nonostante il rientro dell’algerino tra gli uomini a disposizione. Una scelta convinta, nella partita più importante. E ripagata con la solita prestazione affidabile, da equilibratore.