Krunic Fenerbahce, ecco la svolta! Praticamente deciso il futuro del centrocampista bosniaco: cosa succederà

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il futuro di Rade Krunic. Il centrocampista – si legge oggi sul Corriere dello Sport – difficilmente lascerà il Milan.

Nonostante il forte pressing del Fenerbahce, infatti, il giocatore è una pedina a cui Pioli non vuole rinunciare. Inoltre dai turchi non è ancora arrivata un’offerta ufficiale per il bosniaco, per il quale non basterebbero comunque 7-8 milioni.