Krunic Fenerbahce, Milan infastidito: rischia di scoppiare il caso! I dettagli e le ultimissime sul centrocampista

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Rade Krunic, ormai sempre più corpo estraneo nel Milan ma per il quale non c’è ancora il via libera per la cessione.

Il Fenerbahce si è visto rifiutare dai rossoneri la prima proposta per il bosniaco da 4 milioni di euro. Troppo pochi per la dirigenza del Milan, che non ha gradito per nulla il modus operandi dei turchi, i quali di fatto hanno creato un problema dal momento che Rade non ha più avuto quell’ardore necessario per poter giocare le partite.