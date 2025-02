Krstovic Milan, tentativo dei rossoneri per bloccare l’attaccante: la situazione!

Tentativo del Milan per bloccare Krstovic del Lecce. Offerta di 20 milioni più 5 di bonus rifiutata, però, dal club pugliese. Il motivo è la partenza di Dorgu verso Manchester di pochi giorni fa: non si vuole pensare subito ad una nuova importante cessione. Rossoneri intanto portano avanti l’idea Joao Felix. Riporta Di Marzio.

