Krol: «Milan Napoli? Ecco perché in Champions sarà diverso». L’ex difensore spiega la partita e sceglie la favorita per il match

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex difensore Ruud Krol ha parlato delle sfide tra Milan e Napoli, tra quelle archiviate e quelle ancora da disputare:

PAROLE – «Napoli-Milan un peso? Io non ho perso neanche un grammo di fiducia in Spalletti e nei suoi giocatori. Ne ho viste troppe per non ricordare il calcio che hanno regalato dall’inizio dell’anno a domenica sera. Contro il Milan c’è stata una concentrazione di errori da una parte ed una serie di illuminanti intuizioni dall’altra. Ma restano, in sostanza, solo 90 minuti, nulla rispetto alle precedenti 27 sfide di campionato in cui il Napoli ha distrutto la concorrenza. C’è un vantaggio gigantesco che resta rassicurante. Poi, tra una settimana, quando arriverà la Champions, nessuno si soffermerà su questo episodio, neanche chi l’ha vinta. In Champions cambia la musica, non valgono le distanze del campionato ma neanche lo 0-4 di domenica sera. Ognuno porta con sé le proprie conoscenze, le strategie. È differente anche il pronostico: forse prima della gara dell’altro ieri, si poteva sospettare che le percentuali fossero 60% Napoli e 40% il Milan. Ma forse. Adesso sono alla pari».