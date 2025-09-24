Kristensen Milan, arrivano conferme sull’interesse dei rossoneri ma con un’importante novità: comunicazione al difensore e all’Udinese, cosa sta succedendo

Kristensen Milan, i rossoneri sono realmente interessati al difensore dell’Udinese ma la trattativa è rimandata all’estate del 2026

Il calciomercato Milan continua a monitorare il mercato in cerca di talenti per rinforzare la squadra. Una delle piste calde che si sta delineando riguarda un nome noto in Serie A: Kristensen, il difensore dell’Udinese. A confermare l’interesse dei rossoneri è stato il giornalista Pietro Balzano Prota, che ha fornito un aggiornamento sulla situazione del giocatore. La sua dichiarazione chiarisce che, sebbene l’interesse sia concreto, un trasferimento a gennaio è altamente improbabile.

Un affare per il futuro?

“Possiamo confermare che c’è un interesse per Kristensen dell’Udinese”, ha dichiarato Balzano Prota, dando una certezza su una delle voci di mercato più recenti. Il difensore, noto per la sua versatilità e affidabilità, è un profilo che piace molto alla dirigenza rossonera. La sua esperienza nel campionato italiano, unita alla sua capacità di giocare sia da centrale che da esterno, lo rendono un elemento potenzialmente prezioso per la rosa di Massimiliano Allegri. Tuttavia, l’operazione non è semplice e richiederà tempo. “Difficile che si possa concretizzare qualcosa per gennaio”, ha specificato il giornalista, rimandando ogni possibile sviluppo alla fine della stagione.

La cautela del Milan è comprensibile. Il club, sotto la guida del direttore sportivo Tare, sta pianificando il futuro con attenzione, valutando ogni mossa con estrema cura. L’obiettivo non è solo trovare rinforzi, ma anche farlo in modo sostenibile, evitando spese eccessive che possano compromettere l’equilibrio finanziario. La prospettiva di una trattativa a fine campionato permette al club di osservare da vicino l’evoluzione del giocatore e di preparare un’offerta adeguata, senza l’urgenza di un mercato invernale che spesso riserva sorprese e prezzi gonfiati.

La visione di Allegri e Tare

L’interesse per Kristensen si inserisce perfettamente nella strategia del Milan. L’allenatore Massimiliano Allegri ha più volte sottolineato l’importanza di avere una rosa profonda e con opzioni tattiche diverse. Kristensen rispecchia proprio questo tipo di profilo, un giocatore in grado di offrire solidità difensiva e di adattarsi a diversi schemi. “Vedremo se poi magari invece a fine campionato si possa aprire o meno una trattativa”, ha concluso Balzano Prota, lasciando aperta la porta a un possibile affondo estivo.

La notizia, riportata da una fonte autorevole come Pietro Balzano Prota, conferma che il Milan è già al lavoro per la prossima stagione. Il club non si accontenta dei risultati attuali, ma guarda avanti, puntando a costruire una squadra ancora più forte e competitiva. Il futuro di Kristensen potrebbe essere a tinte rossonere, ma per ora i tifosi dovranno attendere e sperare che a fine stagione si possa aprire una trattativa concreta.