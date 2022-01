Kovacevic: «Lazetic? Può imparare molto da Ibrahimovic e Giroud»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, alla Gazzetta dello Sport ha parlato del neo acquisto rossonero Lazetic

«Lazetic potrà imparare tantissimo da campioni con così tanta esperienza, accanto a loro migliorerà. Lavorerà con Pioli, uno degli allenatori più bravi a valorizzare i giovani in Italia e a scegliere il momento giusto per lanciarli, e avrà alle spalle una società che sa riconoscere i talenti e aspettarli. Mi piace la loro filosofia, squadre come il Lipsia e il Salisburgo hanno dimostrato che si può fare strada puntando sugli under 25 e il Milan ha alzato il livello: investe sui profili verdi e lotta per vincere lo scudetto»