Milan Femminile, Korenciova: «Ecco qual’è il nostro segreto»

Il portire del Milan femminile, Mária Korenčiová ha commentato a Milan Tv, la vittoria rossonera contro la Lazio Women, ecco le sue parole:

«Oggi era una partita contro una squadra nuova, che stiamo imparando a conoscere. Sì possono aver perso le prime due partite in campionato, ma io penso passo dopo passo. Riconosceranno qual’è il livello della Serie A e anche loro punteranno a migliorare. Per giocare al meglio in questo campionato devi restare sempre concentrato. Abbiamo visto che se vogliamo sappiamo trovare lo spazio, è il risultato del lavoro settimanale. Penso che siamo più unici. non posso dire se siamo più forti individualmente ma sicuramente siamo più forti, ci sosteniamo a vicenda e penso sia la cosa più importante».