Koopmeiners Milan, mossa chiara dell’Atalanta! Le ultime sul futuro del centrocampista olandese che piace ai rossoneri

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Koopmeiners. Il centrocampista, accostato anche al Milan nelle ultime ore, dovrebbe restare all’Atalanta.

Come riportato da Matteo Moretto di Relevo, infatti, il club bergamasco avrebbe deciso di non prendere in considerazioni offerte per l’olandese, considerato adesso incedibile.