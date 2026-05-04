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Kolarov in conferenza: «Le altre squadre sono sul divano a guardare l’Inter»

Published

23 minuti ago

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Kolarov

Kolarov è intervenuto in conferenza stampa dopo Inter Parma e ha mandato una frecciata alle avversarie dei nerazzurri!

Nel post partita di Inter-Parma, gara che per i nerazzurri è valsa la conquista dello Scudetto, mister Cristian Chivu per premiarli del loro lavoro ha deciso di mandare in conferenza stampa i membri del suo staff tecnico.

Il vice allenatore, Aleksandar Kolarov, ha mandato una chiara frecciata alle avversarie dell’Inter. Tirando in ballo Milan, Napoli e Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

LE ALTRE SUL DIVANO «Le altre squadre sono sul divano a guardare l’Inter. L’anno scorso l’Inter ha giocato per tutto, ma le altre squadre sono state sul divano a guardarci. Si può vincere e perdere, ma bisogna farlo come l’ha fatto l’Inter».

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