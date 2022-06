Kjaer, un’estate di lavoro: il programma del danese per il rientro

Simon Kjaer sta seguendo le tappe del suo programma di recupero per farsi trovare pronto al rientro dalle vacanze

Via la barba (disse che l’avrebbe tolta una volta che fosse stato pronto al rientro) e conto alla rovescia per il ritorno in campo. Simon Kjaer segue le tappe del suo programma di recupero anche in estate. Secondo la Gazzetta dello Sport, il danese sta vivendo il momento con ottimismo e determinazione.

Ad aprile c’era stato il suo ritorno in campo ad allenarsi. Sessioni personalizzate proseguite anche in nazionale. Ora in vacanza con la famiglia sta seguendo comunque il programma datogli dai medici rossoneri per farsi trovare pronto a Milanello il 4 luglio. Secondo indiscrezioni, il difensore comincerà il lavoro al centro di allenamento del Milan una settimana prima.