Kjaer si gode la vittoria: «Ben fatto». Poi ringrazia il pubblico di San Siro per il supporto: il messaggio – FOTO

Simon Kjaer è intervenuto sul proprio profilo Instagram dopo la sfida che il Milan ha vinto a San Siro contro il Verona. Il messaggio del difensore rossonero.

KJAER – «3 points + clean sheet = job well done. Thank you for the support, San Siro – grazie.

100 games for AC MIlan» ha scritto.