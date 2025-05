Kjaer lancia un messaggio ai tifosi: «Sento spesso i giocatori del Milan e posso dirvi con certezza questa cosa». Le ultimissime notizie

Intervenuto a TeleLombardia, Simon Kjaer, ex difensore del Milan e della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla contestazione dei tifosi.

SENTIRSI CON GLI EX COMPAGNI – «Ci sentiamo, sono i miei amici. Loro come tutti i tifosi hanno vissuto un periodo difficile e quello pesa. I tifosi devono capire che pesa anche ai giocatori, non vanno a fare l’allenamento contenti e sereni, è una delusione anche per loro».