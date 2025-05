Kjaer torna al Milan? L'ex difensore apre: «I rossoneri sono sempre stati la mia società, adesso...»

Kjaer, ex difensore del Milan, ha parlato di un possibile ritorno nella società rossonero dopo l’addio da giocatore dello scorso anno

Nel corso dell’intervista a TL, Simon Kjaer ha parlato così del possibile ritorno al Milan:

TORNARE AL MILAN – «Sì, perché no? Il Milan è sempre stata la mia società. Quando sono andato a Palermo a 19 anni, ho sempre detto al procuratore di voler andare lì: poi ci sono finito e ho fatto quattro anni e mezzo fantastici. Adesso no, voglio fare il papà. Non voglio forzare di entrare da qualche parte: se devo entrare in una società, in qualsiasi ruolo, devo imparare un po’ di cose».

LE DICHIARAZIONI DI KJAER