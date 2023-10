Kjaer non ha dubbi: «Milan club dei sogni, penso solo a rimanere qui»

Kjaer ha parlato in un’intervista esclusiva al sito a lui dedicato Simonkjaergifs.com e ha risposto ad alcune domane dei suoi tifosi

Le parole di Kjaer in un’intervista esclusiva al sito a lui dedicato Simonkjaergifs.com in risposta ad alcune domane dei suoi tifosi:

100 PRESENZE CON IL MILAN – «Mi fa sentire molto orgoglioso. È quasi un cliché ma il Milan era il club dei miei sogni, quando sono arrivato per la prima volta in Italia al Palermo, da molto giovane. È una storia vera, l’ho già raccontata altre volte, quando ero a Palermo ho detto al mio agente “un giorno dovrai portarmi all’Ac Milan!”. Sono stato vicino al trasferimento al Milan per tante volte nella mia carriera e poi è finalmente successo. Adesso è il club dove ho giocato il maggior numero di partite e mi fa sentire bene. Solo per la Danimarca ho giocato più partite»

LA MIGLIORE PARTITA CON IL MILAN – «Questa è una domanda difficile. Perché quando giochi per un club di alto livello come il Milan, e con la mia mentalità, ogni partita è speciale. Ma se proprio mi costringi a scegliere, allora forse i quarti di finale di Champions League contro il Napoli, che stava avendo una stagione meravigliosa in Serie A allo stesso tempo. Quando li abbiamo battuti e ci siamo qualificati tra le ultime quattro d’Europa, stavamo dimostrando al mondo che eravamo tornati proprio dove un club come il Milan deve stare, tra i migliori. Quando sono arrivato la posizione era circa a metà classifica e avevo un solo obiettivo: con ogni fibra del mio corpo desideravo aiutare il club a tornare al top della Serie A e al top in Europa. Perciò è stato emozionante essere lì, così come lo scudetto»

RECORD VICINO CON LA DANIMARCA – «Sono due grandi cose per me, difficili da paragonare. Ma se devo scegliere, devo dire che il traguardo più grande è sicuramente il record di partite in nazionale come calciatore danese. Mi ci sono voluti 14 anni per raggiungerlo quindi è qualcosa di davvero speciale. Ho giocato più della metà di queste partite internazionali come capitano e questa è un’altra cosa che mi rende orgoglioso. Mi piace prendermi le responsabilità e per il gruppo è sicuramente la cosa più importante nel calcio. Chiaramente sono molto contento delle mie 100 presenze in rossonero ma devo ammettere che il record di Maldini, con più di 900 presenze, è davvero molto lontano»