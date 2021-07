Kjaer ancora in vacanza. Il Milan pensa al rinnovo del centrale

Come riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe concesso qualche giorno in più di vacanza a Simon Kjaer

Per il centrale danese l’esperienza ad Euro 2020 è stata bella ma anche traumatica visto il malore che ha colpito l’amico Eriksen. Ora i rossoneri stanno già lavorando per proporre al centrale, in odore di fascia di capitano anche al Milan, un rinnovo di contratto fino al 2023.