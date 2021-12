Kessie torna a febbraio: il 30 dicembre partenza per la Coppa d’Africa

Il “Presidente” Frank Kessie non si presenterà a Milanello il prossimo 30 dicembre alla ripresa degli allenamenti, il motivo

Il “Presidente” Franck Kessie non si presenterà a Milanello il prossimo 30 dicembre alla ripresa degli allenamenti dopo qualche giorno di vacanza. Per lui pre-convocazione della Costa d’Avorio il 27 dicembre in Arabia Saudita. Poi partirà per il Camerun.

L’esordio, come riportato da Tuttosport in edicola questa mattina, è previsto il 12 gennaio alle ore 20 locali contro la Guinea Equatoriale.