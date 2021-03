Kessie, passi in avanti per il rinnovo: gli aggiornamenti

Il Milan punta a rinnovare il contratto di Frank Kessie nel breve periodo. Dirigenza rossonera al lavoro per chiudere con un accordo

Il Milan punta a rinnovare il contratto di Frank Kessie nel breve periodo. Dirigenza rossonera al lavoro per chiudere con un accordo. La dirigenza del Diavolo non vuole assolutamente ritrovarsi fra un anno con un contratto in scadenza. I casi di Donnarumma e Calhanoglu, ancora irrisolti al mese di marzo, obbligano la società ad intervenire con largo anticipo per trattenere i proprio talenti.

Già a partire da settimana prossima potrebbe esserci un contatto tra Paolo Maldini e l’agente di Kessie per definire un appuntamento. L’obiettivo è arrivare alla firma prima della fine della stagione.