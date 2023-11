Kessié ha dimenticato il Milan? «Mi manca il calore del Camp Nou, non ci sono molti stadi così». Le parole dell’ex rossonero

L’ex centrocampista del Milan Kessié ha parlato del suo periodo al Barcellona subito dopo aver lasciato il club rossonero. Queste le parole riportate da TMW.

PAROLE – «Mi manca il calore del Camp Nou e il sostegno dei tifosi. Giocare in uno stadio come quello, con 100.000 spettatori… Non ce ne sono molti così in Europa. Ho ottimi ricordi del mio periodo al Barça. Ho vinto due titoli al mio primo anno, la Supercoppa e il campionato. E ho anche ottime ricordi della città, dello staff tecnico e dei grandi giocatori che ho conosciuto, seguo tutte le loro partite e cerco di sostenerli a distanza. Spero che vincano un altro titolo».