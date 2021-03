Kessié è l’intoccabile di Pioli e il Milan lo blinda. Le ultime

Kessié al centro del progetto del Milan anche in futuro: la dirigenza, in accordo con Pioli, si è già portata avanti per il rinnovo

Franck Kessié sta vivendo forse la sua miglior stagione in carriera sia a livello di numeri, ha già superato il proprio numero di gol in una singola stagione, sia per la crescita tecnica e tattica dimostrata sotto la gestione di Stefano Pioli. Proprio il tecnico rossonero, in accordo con la società, ha già comunicato la volontà di porre il centrocampista ivoriano al centro del presente e futuro progetto del Milan.

IL RINNOVO E’ UNA FORMALITA’ – A tal proposito il contratto in scadenza nel 2022 di Kessié non sembra preoccupare Maldini e Massara che, come dal loro stesso ammesso, si sono già portati avanti con il lavoro: la priorità della dirigenza è infatti quella di blindare quanto prima il “Presidente” destinato a diventare una bandiera del Milan in futuro.