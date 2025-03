Kerkez, che rimpianto per il Milan: l’ex primavera rossonero potrebbe andare al Liverpool. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il mancino di Milos Kerkez sta incantando tutta la Premier League. Sulla catena laterale difensiva sinistra orchestrata da Iraola sta facendo sognare i tifosi del Bournemouth.

L’ex Primavera del Milan ha attirato le attenzioni del Liverpool, attualmente capolista in Inghilterra. In estate, il calciatore di nazionalità ungherese, potrebbe accasarsi in una squadra che lotta tutti gli anni per vincere nei palcoscenici più prestigiosi.