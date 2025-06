Kerkez al Liverpool, rimpianto clamoroso per il Milan: il club ha perso un potenziale incasso da 50 milioni di euro. Le ultimissime

Nelle ultime ore, il Liverpool ha piazzato un colpo importante definendo l’acquisto di Milos Kerkez dal Bournemouth. Il terzino sinistro ungherese, classe 2003, approda ad Anfield per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, una somma significativa che sottolinea l’investimento dei Reds su uno dei giovani talenti più promettenti del calcio europeo.

Per il Milan, questa notizia suona come un amaro rimpianto. Kerkez, infatti, non è un nome nuovo per i tifosi rossoneri: ha militato nelle giovanili del Milan tra il 2021 e il 2022, arrivando a un passo dall’esordio in prima squadra. All’epoca, però, non trovando lo spazio desiderato e spinto dalla volontà di giocare con continuità, il giovane ungherese decise di lasciare Milanello per accasarsi all’AZ Alkmaar.

Fu proprio in Eredivisie che Kerkez esplose, mettendo in mostra le sue doti offensive, la sua grinta e una notevole capacità di spinta sulla fascia. Le sue prestazioni non passarono inosservate e, dopo una sola stagione in Olanda, il Bournemouth lo acquistò per una cifra ben superiore a quella incassata dal Milan. Ora, il suo passaggio al Liverpool per quasi 50 milioni di euro conferma il suo valore e la progressione esponenziale della sua carriera.