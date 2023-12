Kelly Milan, è lui l’obiettivo numero uno per giugno: il piano dei rossoneri

Il Milan ha messo nel mirino Lloyd Kelly, difensore centrale del Bournemouth che si libererà a zero a giugno: le ultime

Il Milan di Stefano Pioli è in piena emergenza in difesa per via dei tanti infortuni e continua a monitorare con grande interesse Lloyd Kelly. I rossoneri interverranno sul mercato già a gennaio, ma il Bournemouth non ha intenzione di cedere il calciatore a campionato in corso.

Il piano dei rossoneri, di conseguenza, è quello di affondare il colpo per giugno, quando l’inglese si libererà a parametro zero.