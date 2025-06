Kean Milan, aumenta la concorrenza per il bomber italiano: il fattore Max Allegri potrebbe però… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan continua a monitorare con grande interesse Moise Kean, attaccante attualmente in forza alla Fiorentina, considerato un potenziale rinforzo per il reparto offensivo rossonero. La situazione del giocatore è però complessa, a causa di una clausola rescissoria e di un’agguerrita concorrenza internazionale.

Kean, che ha dimostrato lampi di talento ma anche qualche discontinuità nella sua carriera, ha una clausola rescissoria fissata a 52 milioni di euro. Questa clausola, tuttavia, non è attiva in ogni momento, ma solo per un periodo ristretto e ben definito durante la finestra estiva di calciomercato: dall’1 al 15 luglio. Ciò significa che, per queste due settimane, qualsiasi club interessato al giocatore può versare la somma e assicurarsi le sue prestazioni, bypassando la necessità di negoziare direttamente con la Juventus (proprietaria del cartellino, ndr).

Il Milan è consapevole di questa tempistica e sta valutando attentamente se affondare il colpo. La cifra di 52 milioni di euro rappresenta un investimento significativo, che il club rossonero dovrà ponderare in relazione alle proprie strategie di mercato e al budget disponibile.

Tuttavia, la corsa a Kean si è complicata nelle ultime ore con l’ingresso in scena di un concorrente di peso: il Manchester United. I Red Devils, alla ricerca di rinforzi per il proprio attacco, avrebbero piombato sul giocatore, potendo contare su una disponibilità economica spesso superiore a quella dei club italiani. L’interesse di un top club inglese aumenta notevolmente la posta in gioco e potrebbe rendere più difficile per il Milan chiudere l’affare.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono anche un paio di club arabi, la cui potenza economica è ormai nota nel panorama calcistico internazionale. Le offerte faraoniche provenienti dalla Saudi Pro League potrebbero tentare Kean e il suo entourage, anche se la sua preferenza potrebbe rimanere quella di giocare in un campionato europeo di alto livello. Il Milan dovrà dunque muoversi con decisione e astuzia se vuole sperare di portare Kean a San Siro.