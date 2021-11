Kamara Milan: spunta l’ostacolo Juventus, altro duello di mercato?

Complicazioni in vista sull’asse Kamara Milan. Il francese è nel mirino anche della Juventus che cerca un’alternativa a Tchouameni. Il punto

La pista Kamara Milan rischia di essere particolarmente difficile a causa della concorrenza da parte della Juventus. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, i bianconeri vorrebbero arrivare a Tchouameni ma il Monaco spara molto alto per il suo centrocampista.

Tra le opzioni valutate da Nedved e Cherubini, dunque, ci sarebbe proprio quella del giovane centrocampista classe ’99 del Marsiglia, seguito da tempo proprio dal Milan. Kamara ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma potrebbe essere ambito già nella sessione invernale. Valutazioni in corso per il diavolo e anche per Juve.