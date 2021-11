Kamara Milan, si inserisce la Juve: corsa a due per l’alternativa a Kessie

Il Milan tiene in forte considerazione Kamara in caso di addio di Franck Kessie, ma sul centrocampista francese ora ci sarebbe anche la Juve

Non solo il Milan su Boubacar Kamara, sul centrocampista del Marsiglia sarebbe piombata anche la Juventus, che starebbe studiando un’alternativa all’obiettivo Tchouamenì.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera terrebbe in considerazione il centrocampista francese in caso di addio di Franck Kessie. Ora però la corsa al talentino in forza al Marsiglia sarebbe diventata a due.