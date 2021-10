Kamara Milan: chi è il giovane che ha stregato Maldini e Massara. I numeri

La dirigenza del Milan avrebbe messo gli occhi su Boubacar Kamara. Ecco tutti i numeri del centrocampista del Marsiglia

La dirigenza del Milan vuole proseguire con il progetto della linea verde, che sta portando buoni risultati. L’ultimo nome nella lista del mercato rossonero sembrerebbe essere del giovane talento del Marsiglia Boubacar Kamara.

Ad appena 21 anni, il centrocampista ha già giocato 149 partite con la propria squadra, trovando la via del gol per tre volte e fornendo 5 assist ai compagni di squadra. In questa stagione Kamara ha già disputato 8 gare complessive, presenziando anche in Europa League.