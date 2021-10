Calciomercato Milan: piace Kamara per il centrocampo. I dettagli

In caso di addio di Kessié, per il centrocampo del Milan piace Kamara. Cresciuto nel Marsiglia, il francese è in scadenza di contratto

Un parametro zero per un parametro zero. È questo il piano che ha in serbo il Milan. In caso di partenza di Kessié, infatti, la società rossonera potrebbe accaparrarsi a sua volta un centrocampista senza spendere un centesimo.

A Paolo Maldini e soci piace Boubacar Kamara, mediano francese cresciuto nell’Olympique Lione e ora in scadenza di contratto. Come spiega Tuttosport, è lui una delle alternative a Kessié assieme all’interista Brozovic.