Calciomercato Milan: si pensa a Brozovic per il dopo Kessié

Il Milan pensa a Brozovic per il dopo Kessié. Il croato chiede 6 milioni ai nerazzurri, cifra alta anche per i rossoneri

Continua a restare in stallo la situazione tra Kessié e il Milan: l’ivoriano non si accontenta dei 6 milioni all’anno offertigli dal club rossonero, che non alza di un centesimo l’offerta, e la firma sul rinnovo viene costantemente rimandata.

La dirigenza milanista si sta quindi guardando intorno. Il nome sul taccuino è, come riferisce il Corriere dello Sport, quello di Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter chiede 6 milioni a stagione per restare in nerazzurro, cifra ritenuta troppo alta anche dai rossoneri vista l’età del croato. Tuttavia il classe ’92 potrebbe essere un ottimo affare a parametro zero, sulla falsariga di quanto è stato l’acquisto di Calhanoglu in estate.