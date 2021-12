Kamara Milan: 4 club si contenderanno il centrocampista in estate. Ultime

Quattro club in corsa per Boubacar Kamara: il centrocampista del Marsiglia non rinnoverà il proprio contratto. Le ultime

Ormai è cosa certa, Boubacar Kamara non rinnoverà il proprio contratto con il Marsiglia. Il centrocampista lascerà il club in estate ed è già partita la corsa per prenderlo a zero.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, sarebbero quattro i club interessati al talento del Marsiglia. Si tratterebbe di Juventus, Milan, Barcellona e Manchester United; quest’ultimo avrebbe già avviato i contatti con gli agenti del giocatore.