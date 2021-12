Calciomercato Milan, Kamara non rinnova con il Marsiglia: le ultime

Occasione Kamara per il calciomercato del Milan. Il centrocampista non rinnoverà il contratto con il Marsiglia

Boubacar Kamara è uno dei nomi in orbita del calciomercato per il Milan. Il centrocampista del Marsiglia è un obiettivo dalla scorsa estate come profilo per sostituire Franck Kessiè.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il classe ’99 non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e dunque in estate sarà libero a parametro zero.