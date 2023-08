Kamada svela: «Ecco perché ho scelto di andare alla Lazio». Le dichiarazioni dell’ex obiettivo di mercato del Milan

Intervistato da number.bronshun.jp, Daichi Kamada ha spiegato i motivi che l’hanno spinto ad accettare l’offerta della Lazio. Le parole dell’ex obiettivo del Milan.

KAMADA – «Decisivo nella mia scelta di venire alla Lazio è stato Maurizio Sarri, un tattico vero. Ho pensato: gioca un calcio aggressivo e preciso, sarà un bene per me e potrò crescere come giocatore. Voglio giocare per lui. Milinkovic? Sono stato colpito dai suoi movimenti. Ovviamente io e lui abbiamo stili di gioco diversi e credo che lui sia fisicamente superiore a me».