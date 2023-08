Kamada: «Non mi aspettavo di passare così tanti giorni senza squadra, felice alla Lazio»

Il nuovo centrocampista della Lazio, Daichi Kamada, che è stato vicino al Milan in questo mercato, si è presentato così in conferenza

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Lazio, Daichi Kamada ha parlato anche delle settimane passate da svincolato in questa sessione di calciomercato, nella quale è stato vicinissimo al Milan.

SULL’ARRIVO ALLA LAZIO – «Sono veramente felice di essere qui e ringrazio chi mi ha dato questa opportunità. La Lazio ha una storia particolare e sono fiero di farne parte».

SUL TEMPO PASSATO DA SVINCOLATO – «Non mi aspettavo di passare così tanti giorni senza squadra, ma ho voluto aspettare per fare la scelta giusta. Oggi sono molto contento di aver detto sì alla Lazio, con questi compagni e questo allenatore posso crescere. Farò strada, è stata un’estate difficile ma penso di aver preso la decisione giusta».

PERCHÉ HO SCELTO LA LAZIO – «Volevo una squadra che lottasse per la Champions. Ho avuto tante offerte da diverse squadre e dopo aver parlato col presidente ho sentito il giusto entusiasmo. Sapevo che Sarri tatticamente fosse bravissimo e vedo i margini per poter migliorare dal punto di vista offensivo. La Bundesliga mi ha fatto crescere in copertura, ora voglio maturare in attacco. Non sono il tipo che vince le partite da solo, devo giocare bene insieme alla squadra così come facevo a Francoforte».